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Тріумфальна хода земляків

27.04.202127.04.2021Автор Богдан Дікальчук
Тріумфальна хода земляків

Завершення минулого тижня ознаменувалося для тернопільських майстрів «королеви спорту» надзвичайно успішними виступами відразу під час двох офіційних всеукраїнських стартів. Наші земляки практично паралельно заявили про себе на повний голос у Черкасах і Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

Передусім, без сумніву, необхідно згадати про тріумф майстра спорту Івана Стребкова з Бучача. Вечірньої суботньої пори в Черкасах, де визначалися лауреати чемпіонату України з легкої атлетики в бігу на 10000 метрів, 29-річний підопічний Олександра Степанюка і Михайла Борейка, який захищає кольори товариства «Динамо» та обласної школи вищої спортивної майстерності, проілюстрував не тільки самому собі, а й головним конкурентам на всеукраїнській арені — є ще порох у порохівницях!

Десятикілометровий відрізок Іван пробіг з особистим досягненням і новим рекордом області — 28 хвилин 55,48 секунди. До цього ще жодному з бігунів Тернопільщини не вдавалося подолати 10-кілометрову дистанцію швидше ніж за 29 хвилин. Ці старти, до речі, були основними відбірковими до розіграшу Кубка Європи, який відбудеться п’ятого червня в англійському Бірмінгемі.

Не можна не згадати і про те, що цього року чемпіонат України в Черкасах підтримали відомі наші земляки з Бережан Наталія і Дмитро Легонькови. Для переможців і призерів їх спортивний клуб установив іменні грошові призи, перший з яких, звісно, дістався Іванові Стребкову.

Водночас у Кам’янці-Подільському відбулися другий етап Кубка України і Всеукраїнські змагання з метань на честь олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник та Анатолія Бондарчука. В метанні диска серед юніорів звання найкращого удостоївся Ігор Висоцький, яким в обласній ШВСМ опікуються Іван Панасюк і Микола Головацький. А його старший товариш, підопічний Івана Панасюка Олександр Шилівський виборов «бронзу» в суперечці дорослих.

Після змагань у секторі для штовхання ядра скарбничка збірної краю теж поповнилася юніорським «золотом». Своїх наставників Галину Шмуляєву і Леоніда Дахновського порадувала вихованка Тернопільської ОДЮСШ Дарина Мостова. А після суперечки юнаків на п’єдестал пошани зійшли відразу двоє підопічних Миколи Головацького з Бучацької ДЮСШ. Друге місце виборов Дем’ян Здановський, третє — Роман Шотчук.

Нарешті в метанні молота серед дівчат Василя Яковіва порадувала Ангеліна Кацалап із Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту, яка теж виборола «бронзу».

Не менших успіхів усім нашим землякам і під час майбутніх стартів на чемпіонатах України!

На фото: Іван СТРЕБКОВ очолює забіг дорослих і молодих атлетів віком до 23-х років під час чемпіонату України в Черкасах.

Фото з архіву Федерації легкої атлетики Тернопільської області.