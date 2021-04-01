Унікальна колекція «Кобзарів»

Колекція «Кобзарів» Борщівського обласного краєзнавчого музею налічує близько трьохсот видань. Серед унікальних раритетних книг є збірка 1860 року. Науковці припускають, що її міг тримати у руках сам Тарас Шевченко.

«Цей «Кобзар» є прижиттєвою книгою геніального поета, а відтак головною окрасою нашої колекції. Її було видано за кошти Платона Симиренка і видрукувано у друкарні Пантелеймона Куліша. Також маємо «Кобзар» у перекладі, виданий того ж року у Петербурзі, — розповідає завідувачка відділу Борщівського краєзнавчого музею Олена Дудар. — Пишаємося дуже гарним виданням «Гайдамаки» великого формату, яке оформлено ілюстраційними роботами відомого художника Опанаса Сластіона».

Такою колекцією «Кобзарів» у Західній Україні може похвалитися тільки Борщівський краєзнавчий музей. Формувати її почали з дня заснування відділу «Музей Тараса Шевченка» цього закладу, в 1993 році.

«Усе почалося з того, що наш земляк, уродженець села Худіївців Михайло Волошин передав музею домашні «Кобзарі». А потім працівники закладу продовжили формування колекції, і триває цей процес донині. Ведемо постійну роботу щодо пошуку і збору цікавих видань. Багато людей підтримують цю ініціативу і самі приносять цінні книжки. Насправді, тут кожна збірка є особливою», — наголошує Олена Дудар.

У колекції музею зберігаються галицькі «Кобзарі», які видавалися у Львові Товариством імені Тараса Шевченка у різні роки, зокрема в 1912-му. Також є твори Тараса Шевченка, видані «Народною бібліотекою» у Чернівцях, датовані 1911 роком. Є «Кобзарі», проілюстровані картинами лауреатів Шевченківської премії, а також перекладені на різні мови. Науковці з особливою гордістю виділяють збірку, видану в Петербурзі у 1907 році під редакцією українського літературознавця й історика Василя Доманицького, до якої ввійшли твори, що до того часу були заборонені цензурою.

«Відомо, що за життя Тараса Шевченка «Кобзар» видавали двічі — у 1840-му і 1860 роках. Перший з них вийшов накладом всього 1000 примірників. У наших фондах зберігається також факсимільне видання «Кобзаря» 1840 року, — зазначає Олена Дудар. — Пишаємося нашою колекцією, яка показує видавничий шлях «Кобзаря» геніального поета. Сподіваємося, що фондосховище нашого музею буде й далі поповнюватися цінними і раритетними виданнями».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.