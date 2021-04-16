Успіхи земляків під час багатоденного марафону в Хмельницькому

Із третього по дев’яте квітня в Хмельницькому відбулися перші в цьому році всеукраїнські змагання з пауерліфтингу під егідою Національної федерації пауерліфтингу України. Саме вона є єдиним офіційним та визнаним нашою державою представником Міжнародної федерації пауерліфтингу (IPF).

Багатоденний пауерліфтерський марафон, під час якого визначилися лауреати чемпіонатів України з класичного жиму лежачи і з жиму лежачи серед усіх вікових груп, відбувся на помостах спортивного комплексу «Епіцентр». Свою майстерність продемонстрували понад три з половиною сотні атлетів із двадцяти областей і Києва.

В обох чемпіонатах успішно виступила збірна нашої області, укомплектована вихованцями Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивного клубу «Олімп». Під час юніорських змагань із класичного жиму лежачи, скажімо, у ваговій категорії до 52 кілограмів срібну нагороду завоювала підопічна Степана Онищука, студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Емілія Татарин.

Серед чоловіків же близьким до трійки призерів був Іван Лозинський. Свій дебют на всеукраїнському помості відзначив четвертим місцем у ваговій категорії до 66 кілограмів, покращивши, звісно, своє особисте досягнення — 117,5 кілограма. Особисті результати також покращили студент Національного педагогічного, кандидат у майстри спорту Максим Щур, який сперечався з богатирями, чия вага не перевищує 93 кілограми (170 кілограмів), і майстер спорту Андрій Сава у ваговій категорії до 105 кілограмів. Віднині ніхто не сумніватиметься, що Андрієві під силу підкорити снаряд вагою 182,5 кілограма.

На превеликий жаль, обоє не потрапили до трійки найкращих, посівши шості місця в своїх вагових категоріях. У командному ж заліку збірна області в класичному жимі серед чоловіків звершила змагання на шостій позиції, а спортивний клуб «Олімп» — на другій.

У класичному жимі серед ветеранів, до речі, бронзову медаль у ваговій категорії до 83-х кілограмів завоював дебютант всеукраїнських стартів Михайло М’яхкота. Автор же цих рядків удостоївся «срібла» серед атлетів, чия вага не перевищує 105 кілограмів. Ці підсумки дозволили ветеранській збірній краю вибороти третє місце, а спортклубу «Олімп» — перше.

Щедрими на медалі були і змагання в екіпірувальному жимі лежачи. Серед юнаків у ваговій категорії до 59 кілограмів та в абсолютній першості чемпіоном із результатом 117 кілограмів став Вадим Музика. У ваговій же категорії до 66-ти кілограмів перше місце завоював Максим Гуменюк. А у ваговій категорії до 83 кілограмів студент Національного педагогічного Ігор Грошко став чемпіоном із результатом 160 кілограмів, посівши при цьому другу сходинку п’єдесталу в абсолютній юнацькій першості.

У командному заліку юнаків збірна області посіла третє місце, ОДЮСШ із літніх видів спорту — друге, а спортивний клуб «Олімп» — перше.

І це ще геть не вся інформація про успіхи наших земляків. Скажімо, перемогою у ваговій категорії до 74 кілограмів серед юніорів порадував Назар Шевченко, якому підкорився снаряд вагою 150 кілограмів.

Натомість серед жінок срібних нагород удостоїлися учениця Тернопільського центру професійно-технічної освіти, майстер спорту міжнародного касу Марія Полянська (до 47-ми кілограмів, додавши до цього рекорд України у жимі лежачи серед юніорок, який відтепер становить 92,5 кілограма), випускниця Національного педагогічного, теж майстер спорту міжнародного класу Мар’яна Коляденко (до 52 кілограмів із результатом 95 кілограмів) та Альона Канюка (до 63 кілограмів).

А капітан жіночої команди, тренер ОДЮСШ із літніх видів спорту, майстер спорту Анастасія Лиса, повернувшись у великий спорт після народження синочка, завоювала «бронзу» у ваговій категорії до 52 кілограмів із результатом 77,5 кілограма. Ці досягнення дозволили жіночій збірній області вибороти перше командне місце.

Як завжди цікавими виявилися змагання з жиму лежачи серед чоловіків. І знову тернопільські богатирі не залишилися без нагород. У ваговій категорії до 83 кілограмів срібну медаль здобув майстер спорту Антон Лясковець, якому підкорилася штанга вагою 212,5 кілограма. Його ж колега, майстер спорту Андрій Гайдамаха у цій же ваговій категорії завоював «бронзу» з результатом 190 кілограмів. До останнього підходу за призове місце у ваговій категорії до 93 кілограмів боровся і майстер спорту Богдан Гайдамаха. Вижавши штангу вагою 220 кілограмів, фінішував п’ятим.

Нарешті, затамувавши подих, усі чекали виступів атлетів у важких і надважких вагових категоріях. Адже велетні завжди демонструють вражаючі результати. У ваговій категорії до 120 кілограмів виступав тернопілець, випускник факультету фізичного виховання ТНПУ Тарас Бубен. На торішніх змаганнях у Мангуші Донецької області, нагадаю, він упевнено посів третє місце на чемпіонаті України з жиму лежачи, чим вкотре перевершив норматив майстра спорту міжнародного класу.

Проте, цього разу, з метою відбору на міжнародні змагання, Тарас змушений був значно підвищити свої результати з метою посісти відбіркове друге місце на всеукраїнському рівні. Тому свій перший підхід розпочав із ваги 310 кілограмів. Але через допущені технічні помилки у виконанні вправи і травму так і не впорався з цією вагою, завершивши, на жаль, змагання з нульовою оцінкою.

У турнірі чоловіків наші спортсмени посіли четверте командне місце, а серед клубів «Олімп» знову став найкращим.

Завершували ж змагання виступи ветеранів. У ваговій категорії до 105 кілограмів Віктор Шандригось виборов перше місце. Також автор цих рядків посів третє місце в абсолютній першості. Цей результат дозволив збірній області посісти третє місце серед ветеранів.

Не оминуло спортсменів із Тернопільської області і вибіркове допінг-тестування представниками Всесвітнього антидопінгового агенства (WADA). До їх честі, жодних зауважень на свою адресу від допінг-офіцерів не почули.

Тернопільських атлетів готували до чемпіонатів тренери ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор та Анастасія Лисі і Андрій Злочовський. Переможці і призери відзначені дипломами, медалями, а переможці в абсолютних і командних першостях — кубками. Ці представницькі старти були відбірковими до чемпіонатів світу з класичного та екіпірувального жиму лежачи серед усіх вікових груп, що відбудеться наприкінці жовтня в казахському Алмати.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора