Великодні вітання провідних діячів української церкви і Степана Бандери

Із великодніми вітаннями патріархів Йосифа Сліпого, Мстислава, кардинала Івана Любачівського та провідника ОУН Степана Бандери можна ознайомитися на виставці, яку відкрили у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. У рамках експозиції представлена добірка святкових випусків газети «Шлях Перемоги» — друкованого органу Організації українських націоналістів, який з 28 лютого 1954 року, ще за життя Степана Бандери, видавала українська діаспора в Мюнхені.

«Великдень для нас, віруючих, є найрадіснішим празником… хоч смерть вирвала нам наших найдорожчих, хоч переживаємо на собі дні досвідів, проте вслухаємося у чарівні великодні дзвони, що своїм відгомоном пригадують нам слова: «Цей день, що його створив Господь, радіймо й веселімся в ньому», — писав у своєму великодньому посланні Патріарх Йосиф Сліпий 3-го квітня 1977 року.

«Це матеріали з колекції «Шляху Перемоги», яка зберігається у фондах музею. У нашій установі є числа цієї газети із 1960-го по 2004 роки, а на виставці представлені випуски з 1960-го по 1987-й рік, — розповідає наукова співробітниця музею Ганна Галунка. — На перших шпальтах майже всіх газет, які тут експонуються, розміщені великодні вітання чільних діячів Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви. Ці випуски містять також публікації різних жанрів на великодню тематику, зокрема оповідання, поезію, описи звичаїв нашого народу, пов’язаних із цим святом».

Як розповідає директор Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь, унікальну колекцію газети «Шлях Перемоги» разом з іншими цінними архівними матеріалами бібліотеки ОУН спеціально для музею привезли з Лондона у 2019 році. Тоді три з половиною тонни друкованої продукції про діяльність Організації українських націоналістів передала діаспора з Української інформаційної служби ОУН-Лондон.

Науковці особливо дорожать випуском газети «Шлях Перемоги» за 1960 рік. У ньому розміщене прижиттєве рукописне привітання Степана Бандери, в якому провідник ОУН разом зі своєю родиною поздоровляє український народ із Великодніми святами. А в тексті, який супроводжує фотокопію листа С. Бандери зазначено: «Багато щастя і радости — бажав нам кожного року незабутній Провідник, сл. пам. (славної пам’яті. — Авт.) С. Бандера, додаючи нам сил до дальшої праці і боротьби. Ці слова чуємо й сьогодні, хоч Його між нами вже немає. І це заставляє нас з більшою наполегливістю, з ще більшим завзяттям продовжувати нашу працю в користь Батьківщини й нашу безперервну боротьбу за її визволення».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото авторки.