Від землевласників місцеві бюджети отримали 90 мільйонів

Упродовж першого кварталу 2021 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 90 мільйонів гривень платежів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом плата за землю зросла на 7,4 мільйона гривень.

Додатково територіальні громади отримали 9,8 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 12,3 відсотка.

Загалом внесок юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, склав 80 мільйонів гривень. А фізичні особи сплатили 10 мільйонів гривень. Приріст до очікуваних надходжень склав відповідно 9,3 мільйона та 507,3 тисячі гривень.

Відповідно до пункту 286.1 статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Відповідно до пункту 287.1 статті 287 Податкового кодексу власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області