Відповідальність при нарахуванні і перерахуванні ПДФО

Якщо виявлено, що податковий агент під час виплати доходу (авансу) не нараховує або нараховує не в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), то контрольним органом визначається сума податкового зобов’язання з ПДФО та приймаються податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій, а саме накладається штраф в розмірі 10 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Ті самі дії, вчинені умисно, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Діяння, вчинені умисно повторно протягом 1095 календарних днів, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідно діяння, вчинені умисно протягом 1095 днів втретє та більше, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Разом із тим, на суми заниження податкового зобов’язання нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов’язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного контрольним органом, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, чинної на кожний такий день.

Окрім того, до податкового агента застосовується відповідальність відповідно до статті 119 Податкового кодексу України, якщо такі самостійного виправлені помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області