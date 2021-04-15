Юний митець із Підгаєччини переміг у всеукраїнському конкурсі

Дванадцятирічний учень художньої школи народних ремесел Підгаєцької міської ради Андрій Манюк переміг у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» в рамках четвертого етапу XХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» і присвячений Шевченківським дням. За рішенням журі, в цій номінації переможцями зі всієї України визначено 25 юних митців, з Тернопільщини — Андрія Манюка.

Спеціально для цього конкурсу Андрій створив скульптуру під назвою «Лукаш та Мавка» за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки.

«Я подивився різні ілюстрації в інтернеті і обрав ту, що найбільше сподобалася. Складно було працювати над маленькими деталями, особливо над штрихами облич персонажів. Загалом така творча робота приносить задоволення, особливо, коли вдається задумане. Я щотижня займаюся ліпленням скульптур. У творчому доробку маю близько десяти робіт. Процес навчання є поступовим. Потрібно пройти шлях від найлегшої до складної роботи. Головне — мати бажання і терпіння, щоб довести розпочате до кінця», — каже Андрій.

Виготовлення скульптури тривало три тижні. Координував роботу юного митця його вчитель, викладач Підгаєцької художньої школи народних ремесел, скульптор Василь Карий.

«Андрій уже три роки відвідує нашу школу і з перших днів навчання є наполегливим, старанним, відповідальним. Успішно займається не тільки ліпленням скульптур із глини, а й дуже гарно малює. Ідея зробити скульптуру персонажів «Лісової пісні» виникла з нагоди дня народження Лесі Українки. Андрій виконав роботу в техніці теракоти, тобто з обпаленої глини», — розповідає Василь Карий і додає, що це вже шостий радісний прецедент, коли у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, який має на меті популяризувати творчу спадщину Великого Кобзаря, перемагає вихованець Підгаєцької художньої школи.

Урочиста церемонія нагородження переможців запланована на кінець травня, до Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Шевченківському національному заповіднику, що в місті Каневі.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Підгаєцька художня школа народних ремесел.