За порушення — штрафи

Упродовж січня-березня цього року працівники управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Тернопільській області провели 85 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосували фінансові санкції на суму 28 мільйонів 610,5 тисячі гривень.

Після проведених перевірок встановлено 107 порушень Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Зокрема, податківці виявили 23 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування та 17 — реалізації алкоголю за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних. Трохи менше порушень було щодо реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно УКТЗЕД — 13. Виявлено також дев’ять фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів, стільки ж — не обладнання та відсутність реєстрації рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників пального, неподання звітності про залишки пального, ще в сімох випадках торгували алкогольними напоями без наявності ліцензії тощо.

Упродовж першого кварталу 2021 року анульовано 59 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Також скасовано 53 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними.

Загалом станом на початок квітня цього року на території області є 4635 чинних ліцензій, із них 2502 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2133 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області