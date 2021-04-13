Знадобиться суб’єктам господарювання

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольні органи за основним місцем обліку згідно з Порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Незалежно від того, чи визначився суб’єкт господарювання з місцем здійснення господарської діяльності, де застосовуватиметься програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), такий суб’єкт господарювання, керуючись пунктом 63.3 статті 63 ПКУ та пунктами 8.1, 8.3 і 8.4 розділу VIII згаданого порядку, подає повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП із зазначенням інформації про всі наявні об’єкти оподаткування, в тому числі ті, де має намір застосовувати ПРРО.

Згідно з пунктом 3 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547» для реєстрації ПРРО складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316602).

Реєстраційна заява за формою №1-ПРРО містить графу «Ідентифікатор об’єкта оподаткування», яка заповнюється згідно з повідомленням за формою 20-ОПП.

Якщо на момент подання заяви за формою №1-ПРРО відбулися зміни щодо об’єкта оподаткування, на який як на господарську одиницю реєструється ПРРО, то суб’єкт господарювання, керуючись пунктом 8.5 розділу VIII Порядку за номером 1588, подає повідомлення за формою 20-ОПП зі змінами, після чого подає реєстраційну заяву за формою №1-ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області