Бригадам екстреної медичної допомоги Тернопільщини вручили ключі від 13 нових авто

На базі Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини відбувся урочистий захід з радісної нагоди: автомобільний парк центру поповнився 13 спеціалізованими автомобілями швидкої допомоги, закупленими за кошти Національної служби здоров’я.

19 травня транспортні засоби передали тернопільським і районним підстанціям. Директор Центру Михайло Джус розповів, що п’ять автомобілів «швидкої» «CITROEN JUMPER» типу «С», які обладнані апаратами штучної вентиляції легень, передали Тернопільській, Теребовлянській, Кременецькій, Чортківській та Бережанській станціям Е(Ш)МД для надання медичної допомоги й транспортування на далекі відстані важкохворих пацієнтів. Інших вісім спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги «CITROEN JUMPER» типу «В» — тернопільським підстанціям №№2 і 3, Зборівській, Збаразькій, Борщівській та Шумській підстанціям ЕМД, а також пунктам постійного базування бригад Е(Ш)МД у м. Хоросткові та селищі Березовиці.

Ключі від нових автомобілів екстреної медичної допомоги представникам бригад вручили голова Тернопільської ОДА Володимир Труш і голова облради Михайло Головко.

Виступаючи перед присутніми, Володимир Труш наголосив: «Пандемія COVID-19 є найбільшим викликом, бо принесла багато проблем. Але в такий непростий час є й позитивний момент — придбання сучасних автомобілів для Центру ЕМД. І це великий вклад у розвиток медицини нашої області, бо вчасно надана медична допомога — це збережене життя». Голова облдержадміністрації подякував медикам, які сумлінно виконують свою роботу.

Михайло Головко зазначив, що нові автомобілі — це, насамперед, врятовані життя людей.

Вітаючи колег з цією подією, генеральний директор центру Михайло Джус подякував керівництву області за співпрацю та підтримку служби екстреної медичної допомоги на теренах області й повідомив, що до кінця літа буде придбано ще 10 повнопривідних спеціалізованих автомобілів марки «Сітроен» і «Фольксваген» для структурних підрозділів, які обслуговують важкодоступні населені пункти.

Світлана НАКОНЕЧНА.