Чи проводять документальну позапланову перевірку при припиненні підприємницької діяльності

Право на проведення відповідно до законодавства перевірок платників податків надає контрольному органу підпункт 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 ПКУ обставиною, наявність якої надає контрольному органу право на проведення документальної позапланової перевірки, може бути, зокрема, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. При цьому, пункт 78.2 статті 78 ПКУ вказує, що обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені ПКУ, не поширюються на перевірки, що проводяться за зверненням такого платника податків.

Відповідно до одинадцятого абзацу частини першої статті 5 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фізичних осіб-підприємців здійснюється контрольними органами на підставі відомостей із реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

Право проводити у фізичних осіб-підприємців документальних перевірок звітів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску контрольні органи використовують відповідно до положень статті 13 Закону за номером 2464. Такі перевірки проводяться в порядку, встановленому ПКУ.

Враховуючи сказане, використання контрольним органом права на проведення документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб, у тому числі і у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, має здійснюватися за наявності визначених ПКУ обставин.

Разом із тим, згідно з пунктом 54.3 статті 54 ПКУ контрольний орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків, передбачених ПКУ або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію.

Отже, при наявності визначених ПКУ обставин для проведення документальної позапланової перевірки фізичної особи-підприємця, у тому числі у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої особи, податкової інформації, яка може свідчити про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, про порушення вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, тощо, керівник (його заступник або уповноважена особа) контрольного органу приймає рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків — фізичної особи, яке оформлюється наказом.

Також згідно з другим абзацом підпункту 65.10.4 пункту 65.10 статті 65 ПКУ державна реєстрація (реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи) не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Якщо після внесення до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення підприємницької діяльності, фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області