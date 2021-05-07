Реєстрація програмного РРО

Для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602). Реєстраційна заява за формою № 1-ПРРО в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Про результати обробки реєстраційної заяви за формою № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

— у день отримання реєстраційної заяви, якщо вона надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

— не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява надійшла після 16.00 робочого (операційного) дня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області