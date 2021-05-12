Страждаємо за свій патріотизм

Тернопільщина – загадковий край. Наша область уже багато років вважається найпатріотичнішою в Україні. Водночас ми весь час пасемо задніх за середнім розміром пенсій та зарплат. Вони у нас чомусь найменші. А найбагатшими за цими показниками, як не дивно, досі вважаються Донецька і Луганська області. Про це неодноразово повідомляли засоби масової інформації, у тому числі наша газета.

Недавно натрапив в Інтернеті на сайт «Про все» і там дізнався, що місячна зарплата заступників мера нашого файного міста є найвищою в Україні – понад 60 тисяч гривень. З ними за рівнем зарплати можуть зрівнятися лише їх колеги з міста Кропивницького. Про мера Тернополя на вказаному сайті не йшлося, але навряд чи йому платять менше, ніж його підлеглим.

Наведене дозволяє дійти логічного висновку, що в незалежній Україні рівень життя мешканців конкретного регіону залежить від їх політичної орієнтації: чим більше там українських патріотів – тим гірше вони живуть і тим багатших мають вони начальників.

Чому так сталося і хто в цьому винен – судити вам наші дорогі й небагаті читачі.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел