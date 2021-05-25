Суттєвий внесок у розвиток рідних сіл і міст

Упродовж січня-квітня 2021 року платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів один мільярд 463,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

«Із загальної суми до державної скарбниці надійшло майже 369,1 мільйона гривень. Територіальні громади отримали з початку цього року один мільярд 94,6 мільйона гривень», — розповів начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Посадовець також додав, що в квітні жителі краю зі своїх доходів сплатили 7,3 мільйона гривень податку на доходи, з яких 5,4 мільйона спрямували до місцевих бюджетів, а 1,9 мільйона — до державного.

Якщо аналізувати в розрізі районів, то найбільше сплатили платники Тернопільського району — один мільярд 46,5 мільйона гривень. Варто зауважити, що до місцевого бюджету надійшло 781,7 мільйона гривень із цієї суми. Жителі Чортківського району перерахували до бюджетів 299,2 мільйона гривень, а Кременецького — 118,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому бюджети громад поповнилися відповідно на 224,3 мільйона гривень та на 88,5 мільйона гривень податкового платежу.

Як зазначив начальник ГУ ДПС в області Михайло Яцина, податок на доходи фізичних осіб є основою бюджетів територіальних громад. «Справляється цей платіж із офіційних доходів наших краян, а спрямовується на покращення соціально-культурної сфери, інфраструктури населених пунктів. Тобто фактично ті громадяни, які офіційно працюють, декларують свої доходи, роблять суттєвий внесок у розвиток рідних сіл, селищ та містечок. Сподіваюся, що жителі нашого краю, суб’єкти господарювання й надалі залишатимуться свідомими та відповідальними щодо сплати податків та наповнення бюджетів», — підсумував головний податківець Тернопільщини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області