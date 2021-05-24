Віддані «королеві спорту»

Минулої п’ятниці на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся особистий чемпіонат області з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю. За нагороди змагань виявили бажання посперечатися шість десятків прихильників «королеви спорту», які визначили найсильніших у різних нозологіях інвалідності.

Цього разу організатори вирішили запропонувати як дорослим, так і дітям продемонструвати свою майстерність у триборстві, до якого в старшій віковій групі увійшли біг на 100 метрів, стрибки в довжину і штовхання ядра, а в молодшій — біг на 60 метрів, стрибки в довжину з місця і метання тенісного м’ячика.

Під час урочистого відкриття збірні Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру, Теребовлянського профільного ліцею, Тернопільської спеціальної школи обласної ради, Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру і Тернопільської спеціальної загальноосвітньої міської ради, а також тих, хто змагався особисто, привітали начальник тернопільського регіонального центру «Інваспорт», заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин, директор ДЮСШ «Інваспорт» Віктор Юзчишин і головний суддя змагань, майстер спорту з легкої атлетики Віктор Ворко.

Чемпіонами області в своїх нозологіях інвалідності в суперечці дорослих стали Андрій Древа і майстриня спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк, Микола Хрупалик та Єлизавета Ільєнко, Ігор Фіялка і Христина Ковалик, Михайло Петровський та Іванна Олійник, Сергій Ткачук та Ірина Заторська-Іремашвілі.

А після завершення баталій юнаків і дівчат віком до п’ятнадцяти років тріумфували Дмитро Личковський і Соломія Кушнірук, Назарій Бич і Марія Дровольська, Ілля Луцків і Валентина Шуліга та Іван Момотюк із Кременця.

Переможців обласних стартів готували до змагань Віктор Ворко, заслужений тренер України Іван Салук і Тарас Демчук. Лауреатів нагородили медалями і грамотами.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»