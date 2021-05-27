Як нарахувати єдиний внесок, коли довідка про групу інвалідності надана не з першого дня місяця

Відповідно до статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) для платників, зазначених у статті 4 згаданого Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки бази нарахування ЄВ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 6 пункту 2 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790), для платників ЄВ, визначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону за номером №464 (роботодавців), якщо база нарахування ЄВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки ЄВ за умови перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.

Восьмим абзацом пункту 5 розділу ІІІ інструкції за номером 449 визначено, що нарахування роботодавцями — підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, ЄВ у розмірі 8,41 відсотка здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), та закінчується датою припинення інвалідності.

Отже, якщо працівник надав копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності не з першого робочого дня місяця, то вимога щодо нарахування ЄВ виходячи із розміру мінімальної заробітної плати не застосовується.

Роботодавець нараховує ЄВ на фактично нарахований дохід:

— до дати одержання копії довідки МСЕК — у розмірі 22 відсотки;

— з дати одержання копії довідки МСЕК — у розмірі 8,41 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області