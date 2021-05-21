Як отримати новий ідентифікаційний номер для малолітньої особи

При втраті або зіпсуванні документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків малолітньої особи (до 14 років), один з батьків (усиновитель, опікун, піклувальник) подає до контрольного органу заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР, при цьому пред’являє документ, що посвідчує його особу, та свідоцтво про народження дитини. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків контрольним органом протягом трьох робочих днів із дня звернення ним за місцем проживання у разі пред’явлення:

— свідоцтва про народження дитини;

— документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника);

— в окремих випадках: перекладу свідоцтва про народження, засвідчений в установленому законодавством порядку, якщо таке свідоцтво видане не українською мовою;

— довідки про реєстрацію місця проживання/перебування, якщо інформація про реєстрацію місця проживання/перебування відсутня в документах, що посвідчують особу одного з батьків, або така інформація не співпадає з паспортними даними батька/ матері, який/яка подає відповідну заяву;

— рішення про встановлення опіки (піклування), якщо документи подаються такою особою або підтвердження повноважень представника органу опіки (піклування).

При цьому громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, до будь-якого контрольного органу. У такому випадку строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області