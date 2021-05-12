Зміни у дані про ПРРО

Відповідно до пункту 9 розділу ІІ Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547», заява про внесення змін у дані про ПРРО подається при зміні даних, що вказуються в заяві про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316602) — додаток 1 до порядку), що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для внесення змін у дані про ПРРО (крім перереєстрації) подається заява за формою №1-ПРРО з позначкою в рядку 1 розділу 1 «Дія» «Зміни (крім перереєстрації)».

Пунктом 10 розділу II порядку передбачено, що внесення змін у дані про ПРРО здійснюється в порядку та строки, встановлені для реєстрації.

Заява за формою №1-ПРРО з позначкою «Зміни (крім перереєстрації)» подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО згідно з розділом V порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області