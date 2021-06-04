Аби платежі не потрапили до нез’ясованих сум

Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666» затверджено порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунка, мають керуватися вимогами розділу II згаданого порядку заповнення документів.

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені усі чотирнадцять обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#»).

Платники, які сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштів (одного чи кількох одержувачів) або не визначати такий напрям.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35¹.6 статті 35¹, пункту 89.7 статті 89 та пункту 131.2 статті 131 Податкового кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області