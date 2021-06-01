Чи сплачувати податок на нерухомість за частину промислової будівлі, наданої в оренду

Відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Змінами, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» до підпункту «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ, з об’єктів оподаткування податком виключені будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Отже, починаючи з 23 травня 2020 року (із дати набрання чинності змінами, внесеними до ПКУ Законом за номером 466) суб’єкт господарювання, основна діяльність якого класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, при здійсненні ним операцій із надання в оренду частини будівлі промисловості, яка перебуває у його у власності та належить до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, визначає податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в частині будівель промисловості, наданих в оренду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області