«Дні Пінзеля» у Бучачі

Упродовж трьох днів тривали у Бучачі «Дні Пінзеля». Захід традиційно зібрав дослідників і поціновувачів культурної спадщини видатного скульптора Іоанна Георга Пінзеля, який творив у Галичині у XVIII столітті. Відкрили фестиваль урочистою месою та концертом у костелі Успіння Матері Божої, де є дерев’яні скульптури митця.

У рамках фестивалю у міському кінотеатрі можна було оглянути фрагменти та гіпсові копії скульптур Пінзеля. Реставратори доклали максимальних зусиль, щоб зберегти унікальність робіт неперевершеного майстра барокової скульптури. А в ратуші представили експозицію 35 живописних картин міжнародного живописного пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля».

«Ці роботи були створені у 2020-му спеціально до «Днів Пінзеля», — розповідає заслужений художник України, голова Рівненської обласної організації Національної спілки художників України Петро Подолець, котрий презентував проєкт на фестивалі спільно із Благодійним фондом імені Бориса Возницького і Рівненською обласною організацією Національної спілки художників України. — Це перший проєкт в Україні, який поставив за мету відобразити та поєднати у живописних творах скульптурні образи Георга Пінзеля із архітектурою Бернарда Меретина і створити сучасні композиційні образи. Завдання надскладне. Однак колектив був надзвичайно потужним. Загалом взяли участь двадцять художників, з них дев’ять митців є заслуженими і народними діячами мистецтв України. Четверо художників — з Литви, Латвії і Естонії, вони працювали в режимі онлайн. Ми провели пленер у 8-ми локаціях. Почали з барокової столиці України — міста Бучача».

Виставку вже представили у Львові, Дубному і Бучачі. Організатори планують презентувати проєкт у всій Україні.

Неабияк цікавою була для відвідувачів літературна зустріч із режисером, сценаристом, письменником Андрієм Арканом, який презентував свою книжку про Пінзеля «Я, Іоанн» («Піраміда», 2019 р.) У ній розповідається про життя і творчість майстра періоду пізнього бароко-рококо Іоанна Георгія Пінзеля, який дивовижно з’явився на землях Східної Галичини і майже 20 років провів та плідно творив у маєтку мецената — польсько-русинського магната Миколи Базилія Потоцького. Зазначимо, що у рамках літературного конкурсу «Коронація слова-2018» Андрій Аркан за цей роман отримав спеціальну відзнаку «За кращий твір про життя і творчість Іоанна Георгія Пінзеля».

«Це художній твір, який має мету популяризувати серед широкої публіки нашу мистецьку спадщину світового рівня, що була наявна у ХVІІІ столітті. Мені було цікаво побачити і розкрити Пінзеля у своєму романі як людину, котра творила в умовах певних обставин. Його життя перетнулося із Миколою Потоцьким, з видатним архітектором Бернардом Меретином та іншими знаковими особистостями цього періоду. Важливо було відчути і передати у книжці характери цих персонажів. Висловлюю подяку за чудові ілюстрації художниці Оресті Модлі», — каже Андрій Аркан.

Багато відвідувачів зібрала скульптурна виставка «Натхнені Пінзелем», що створена в рамках проєкту «Під Зорею Пінзеля». Він має мету популяризувати творчість Іоанна Пінзеля і дати можливість людям, котрі не є мистецтвознавцями, відчути красу барокової культури та велич видатного скульптора. І друге основне завдання — це привернення уваги громадськості до костелу Усіх Святих у Годовиці (Львівська область). Саме в цьому храмі був найвідоміший вівтар зі скульптурами Пінзеля, які у 2012 році підкорили всесвітньо відомий паризький музей Лувр.

«Цей костел — український Нотр-Дам де Парі, він уже 45 років без даху. Пам’ятка національного значення в аварійному стані. Ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми, — каже засновниця проєкту «Під Зорею Пінзеля» Івона Лобан зі Львова. — Наш проєкт об’єднує в собі різні види мистецтва і різноманітні заходи для популяризації творчості Пінзеля. Два роки тому в оперному театрі Львова відбувся конкурс скульптур «Натхнені Пінзелем», в якому взяли участь дванадцять скульпторів. Вони працюють у різних техніках — скло, кераміка, дерево, алюміній. Їхні роботи півтора місяця експонувалися в оперному театрі разом із живописними картинами. Пізніше шляхом інтернет-голосування визначили переможця конкурсу. З великим відривом перемогла скульптура Ярослава Костка «Звільнення». Саме її мали радість представити на фестивалі «Дні Пінзеля» у Бучачі. Крім того, привезли скульптури Віктора Проданчука, Василя Бабія та інших митців».

Учасники фестивалю побували також у селі Рукомиші, де зберігається фігура св. Онуфрія.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото з сайту Бучацької міської ради.