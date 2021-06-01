Кінець минулого тижня ознаменувався участю тернопільських легкоатлетів відразу в двох змаганнях. На міському стадіоні імені Романа Шухевича юнаки і дівчата трьох вікових груп визначили лауреатів відкритого чемпіонату нашого обласного центру, а в Івано-Франківську прихильники «королеви спорту» з Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка гідно постояли за честь вишу під час фіналу шістнадцятої літньої Універсіади України, завоювавши шість медалей.

Всеукраїнські студентські старти передусім порадували впевненою перемогою в секторі для метання диску магістранта факультету фізичного виховання Олександра Шилівського. Причому найкраща спроба на 53 метри 52 сантиметри дозволила талановитому метальнику не тільки встановити особисте досягнення, а й виконати норматив майстра спорту.

Відзнак за друге місце удостоїлися відразу троє наших земляків. У надзвичайно напруженій боротьбі третьокурсник Андрій Солтан виборов другу позицію в забігові на 10000 метрів — 31 хвилина 46,01 секунди. А в тому ж таки секторі для метання диску відразу після Олександра Шилівського і також з особистим досягненням фінішував першокурсник Ігор Висоцький — 47 метрів 36 сантиметрів. Нарешті, в метанні списа особисте досягнення підкорилося і Дарині Мостовій — 32 метри.

А дві бронзові медалі до скарбнички збірної поклали аспірант кафедри фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності Олександр Хома, який у стрибках у висоту подолав 205 сантиметрів, і вже згаданий Олександр Шилівський, ставши третім у штовханні ядра — 15 метрів 2 сантиметри.

Заслуговують на відзнаку і ще кілька результатів тернопільських легкоатлетів. У секторі для штовхання ядра четвертим став Ігор Висоцький (14 метрів 20 сантиметрів), дев’ятою — Дарина Мостова (9 метрів 21 сантиметр). Змагання висотників шостим завершив Денис Загалюк (200 сантиметрів). У двох дисциплінах продемонстрував свою майстерність і першокурсник Ігор Танасійчук. Із дев’ятим результатом завершив змагання в стрибках у довжину (6 метрів 79 сантиметрів). А в потрійному стрибку зупинився за крок від п’єдесталу — 14 метрів.

Згадаємо і про здобутки двох наших атлетів у бігові на 400 метрів. Випускниця факультету Оксана Долинчук посіла восьме місце, а Максим Клименко — п’ятнадцяте.

Натомість у міських змаганнях, як уже згадав на початку, свою майстерність продемонстрували юнаки і дівчата трьох вікових груп, найстаршим з яких — не більше сімнадцяти. На думку відповідального секретаря Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леоніда Дахновського, радує хоча би та обставина, що попри всі складнощі тренерський корпус і далі продовжує знаходити талановитих дітей.

Участь у стартах, до речі, взяли близько 140-ка юних спортсменів. Деякі з них, як, скажімо, Матвій Чауш, Ілля Варушичев, Матвій Кармелюк Аліна Посівайло, інші з часом мають непогані перспективи стати справжніми майстрами «королеви спорту» в своїх дисциплінах.

На фото з архіву обласної федерації: на верхній сходинці п’єдесталу пошани новоспечений майстер спорту, переможець Універсіади Олександр ШИЛІВСЬКИЙ