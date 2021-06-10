Говорили про сучасну літературу

На факультеті філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбулася зустріч із поетесою, літературною критикинею, авторкою 12-ти книжок поезії та літературної критики, більше 300 публікацій у ЗМІ та інтернет-мережі, членкинею Національної спілки письменників України і Національної спілки журналістів України, лауреаткою премії конкурсу рецензій «Книга року Бі-Бі-Сі 2007» Тетяною Дігай.

Захід було організовано з нагоди святкування дня факультету філології і журналістики. Модерував зустріч письменник, журналіст, викладач кафедри журналістики ТНПУ, лауреат «Коронації слова-2002», володар Гран-прі і першої премії «Коронації слова-2003» Олександр Вільчинський.

«Під час зустрічі пані Тетяна розповіла про свою творчість і життєвий шлях. Також поділилася враженнями та міркуваннями про сучасні літературні процеси в Україні. Зав’язалася цікава дискусія на цю тему. Спілкувалися про творчість Ліни Костенко, Оксани Забужко та інших відомих всеукраїнських і місцевих авторів», — розповів Олександр Вільчинський.

На зустрічі відбулося також представлення книжок Тетяни Дігай, серед них — збірка рецензій «Рефлексії», яка побачила світ цього року.

«Це рецензії за 2018—2020 роки, написані на твори представників сучасної прози, поезії, краєзнавства. У цій книжці є аналіз творчості майже 50-ти авторів, і 90 відсотків з них із Тернопільщини або пов’язані з нашим краєм. Усі ці статті були попередньо надруковані у газетах «Вільне життя плюс», «Літературна Україна» та на літературних сайтах. Книжка видана за підтримки місцевої влади, — зазначає Тетяна Дігай. — Висловлюю подяку за організацію творчої зустрічі факультету філології і журналістики ТНПУ та особисто його декану, докторці філологічних наук, професорці Тетяні Вільчинській».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото зі сторінки факультету філології і журналістики ТНПУ.