Кінець — справі вінець!

Паралельно із завершенням навчального року для волейболістів Тернопільської КДЮСШ №1 2006 року народження фінішував і спортивний сезон. Кінець, так би мовити, справі вінець!

Саме так можуть із повним правом сказати підопічні тренера навчального спортивного закладу Назара Семотюка і його старшого колеги Михайла Туркули.

У вирішальному турі чемпіонату України серед юнацьких команд «Дитячої ліги» у Вінниці, в якому, крім них, узяли участь колективи зі столиці нашої держави Києва, Харкова, Чернігова, Жмеринки, Ірпеня, Бахмута, і Прилук, наші земляки завоювали право виступити в малому фіналі за третє місце. І в напруженому двобої з чернігівськими ровесниками домоглися бажаного, здолавши конкурентів із рахунком 2:1.

Переможцями ж стали волейболісти з Бахмута, а друге місце завоювала команда Київського спортивного ліцею. Після завершення турніру організатори не забули визначити і найкращих гравців у своїх номінаціях. На їхню думку, приз найкращого нападника заслужив наш земляк Олександр Борисов.

На фото: бронзові призери чемпіонату України серед юнацьких команд 2006 року народження разом зі своїм наставником Назаром СЕМОТЮКОМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу