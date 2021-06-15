Кого проінформувати про несправний ПРРО

Згідно з пунктом 12 розділу ІІ Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317, при виявленні несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) або його викрадення чи компрометації особистого ключа суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами електронного кабінету або засобами телекомунікацій направити до контрольного органу, виробника ПРРО та/або центру сервісного обслуговування (ЦСО) (за наявності) Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО за ідентифікатором форми J1316701 (додаток 2 до порядку за номером 317). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Повідомлення за формою №2-ПРРО за своєю формою передбачає проставлення позначок в рядках, зокрема: «виробника програмного РРО», «центр сервісного обслуговування».

Таким чином, при виявленні несправностей або некоректної роботи ПРРО суб’єкту господарювання необхідно подати повідомлення за формою №2-ПРРО та окремо повідомити виробника такого ПРРО для усунення невідповідностей.

При цьому, якщо ПРРО обслуговується в ЦСО, з яким виробник уклав договір про технічне обслуговування ПРРО, або якого виробник рекомендував як відповідальну особу в частині технічного обслуговування ПРРО, то суб’єкту господарювання необхідно повідомляти ЦСО про виявлені несправності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області