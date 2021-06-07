Коли повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість можна змінити

Підпунктом 266.7.3. пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контрольного органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо: об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою із сплати податку, розміру ставки податку, нарахованої суми податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При виявленні розбіжностей між даними контрольних органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контрольний орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Також статтею 1 3акону України від 2 лютого 1996 pоку за номером 393/96-BР «Про звeрнення громадян» передбачено, що громадяни України мають право звернутися до oрганів державної влади, зокрема, iз заявою aбо клопотанням щодо реалізації cвоїх соціально-eкономічних та oсобистих прав i законних iнтересів.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право, зокрема, одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані, зокрема, письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.

При виявленні розбіжностей за результатами звірки даних, контрольний орган проводить перерахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і надсилає (вручає) фізичній особі — платнику податків нове податкове повідомлення-рішення, попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі звернення платника податку із заявою (клопотанням) до контрольного органу відповідно до вимог Закону за номером 393, йому надається письмова відповідь про результати розгляду заяви (клопотання).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області