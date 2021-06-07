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Коли застосовувати РРО при наданні ритуальних послуг

07.06.202107.06.2021Автор Богдан Дікальчук
Коли застосовувати РРО при наданні ритуальних послуг

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», затверджений перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 21 згаданого переліку суб’єкти господарювання мають право проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій при наданні ритуальних послуг за умови проведення розрахунків вдома у замовника.

Пунктом 2 цієї постанови передбачено, що для форм і умов проведення діяльності, визначених, зокрема, пунктом 21 переліку, граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій не встановлюється.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області