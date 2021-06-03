Лише за певних умов

Відповідно до пункту 291.3 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Пунктом 291.5 ПКУ визначені види діяльності, здійснюючи які суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, зокрема:

— виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (окрім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20-ти літрів);

— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

— видобуток, реалізацію корисних копалин, окрім реалізації корисних копалин місцевого значення;

— діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату.

Підпунктом 5 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, зокрема, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, — із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності.

Враховуючи сказане, платник податків — юридична особа може перебувати на спрощеній системі оподаткування та застосовувати третю групу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності лише за умови, що він не здійснює діяльність, передбачену пунктом 291.5 статті 291 ПКУ та відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПКУ для застосування спрощеної системи оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області