Мільйонерів побільшало

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбувся брифінг для засобів масової інформації стосовно результатів декларування громадянами доходів, отриманих торік. Про кількість поданих декларацій, суми задекларованих доходів та декларантів-мільйонників журналістам розповів заступник начальника ГУ ДПС в області Петро Якимчук.

«Деклараційна кампанія завершилася першого травня. Тож можна підбити підсумки. На Тернопільщині в 2021 році податкові декларації про отримані доходи подали 10105 громадян, що на 5280 більше, ніж торік. Із загальної кількості декларацій 6883 подано тими, хто був зобов’язаний задекларувати свої доходи. У той же час 3222 наших земляків виявили бажання скористатися правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу громадянами, які були зобов’язані задекларувати свої доходи, становить 825,2 мільйона гривень. Тоді як позвторік — 379,6 мільйона», — деталізував заступник очільника обласної податкової служби.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 20,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб (у 2020-му році — 11 мільйоні) та 3,6 мільйона військового збору (у 2020-му році — 2,1 мільйона).

«Після проведеної роз’яснювальної роботи 244 наших земляків, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 29,5 мільйона гривень доходу. Це набагато більше, ніж за аналогічний попередній період, коли лише вісімнадцять громадян задекларували 4,1 мільйона, отриманих за кордоном», — зауважив Петро Якимчук.

Доходи в розмірі понад один мільйон гривень задекларували 39 осіб (торік — 25 громадян) на загальну суму майже 600 мільйонів гривень.

Основними джерелами доходів мільйонерів є заробітна плата (13 громадян), доходи у вигляді спадщини чи дарування (8 громадян), іноземні доходи (4 громадяни), продаж нерухомого та рухомого майна (також чотири), здача в оренду майна (3 громадян), доходи від незалежної професійної діяльності (двоє осіб), інші доходи (п’ятеро).

Мільйонери мають сплатити чотири мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 600 тисяч гривень військового збору.

Також заступник начальника обласного податкового відомства розповів декілька цікавих фактів про «мільйонні» декларації.

Також заступник начальника обласного податкового відомства розповів про кілька цікавих фактів стосовно «мільйонних» декларацій. Найвищий задекларований дохід складає 175,3 мільйона гривень. Найбільший дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 3,7 мільйона задекларовано в Тернополі. Найбільший дохід від продажу майна в розмірі 29,3 мільйона гривень задекларовано у Чорткові. А найбільший дохід, отриманий із джерел за межами України, в розмірі 7,1 мільйона гривень задекларовано на Гусятинщині.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області