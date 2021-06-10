Митець із бензопилою

Американський митець Ліланд Беті у рамках персональної виставки представив свої нові роботи. Художник створив три скульптури з одного дерева липи. За словами організаторів заходу, «Прокид» — це історія весняного пробудження природи та її творчих сил. Під час відкриття експозиції відвідувачі могли спостерігати, як Ліланд створює дерев’яні скульптури за допомогою бензопили.

«Потрібно контролювати будь-який інструмент, який використовуєш. Коли володієш ним, тоді ризик зіпсувати роботу є мінімальним, — каже Ліланд. — Таймінг (часовий термін. — Т.Ґ.) є дуже важливим елементом будь-якого спілкування. Це одна з головних речей, що захоплює вас у мистецтві: в танцях, піснях чи навіть у візуальних творах. Якщо комунікація відбувається в природний, невимушений час, ви отримаєте потрібний меседж. Ось чому відчуваємо, коли ліс, океан, гора розмовляють безпосередньо з нами. Світ рухається не повільніше, ніж треба, і не переживає, що може помилитися. Відповідно надходить до нас в ідеальний час. Природа безстрашна, і ви бачите це в конкретний момент. Тому бензопила є для мене правильним інструментом. Адже він дає таймінг для створення багатовимірної картини — скульптури».

Для створення робіт художник традиційно використав дерево, але цього разу зробив творчий експеримент і в одній зі скульптур поєднав цей матеріал із льодом.

«Вирішив поєднати дві стихії, два природні елементи. Я не лакую свої роботи. Вони змінюються під впливом дощу, снігу… Лід розтане. Ця скульптура демонструє, що ніщо не є вічним», — каже Ліланд Беті.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото авторки.