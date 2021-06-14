На Тернопільщині оформили майже одинадцять тисяч електронних ключів

Упродовж січня-травня цього року представники бізнесу та жителі Тернопільського краю отримали 10752 сертифікати електронного цифрового підпису. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цього вони зверталися до сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України, що діє в Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ. Послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян є безкоштовною, займає декілька хвилин і надає широкі можливості для користування електронними сервісами податкової служби. А це дуже комфортно, оскільки можна подати звітність у зручний для себе час доби через електронний кабінет, переглянути стан сплати податкових платежів, перевірити на чесність свого бізнес-партнера тощо.

Загалом із початку 2021 року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали 40320 адміністративних послуг. Причому працівники підрозділу електронних сервісів надали 29714 адміністративних послуг. Порівняно ж із торішніми січнем-травнем кількість наданих послуг збільшилася на 1621.

Найчастіше звертаються жителі Тернопільщини, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 16507 осіб. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків отримали 10343 наших краян. Ще для 380ти осіб видали витяги з реєстру платників єдиного податку, а 2232-х зареєстрували платниками єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області