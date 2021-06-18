Нарахування єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає нарахуванню податку на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом за номером 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Таким чином, базу нарахування єдиного внеску зобов’язані визначити особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід (прибуток) від такої діяльності.

Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону за номером 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята статті 8 Закону за номером 2464).

Періодом, за який особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають звітність до контрольного органу, є календарний рік (частина восьма статті 9 Закону за номером 2464).

Згідно з підпунктом 4 пункту 2 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790), остаточне обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється за календарний рік на підставі даних річних податкових декларацій про майновий стан і доходи (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому враховуються місяці, протягом яких особа отримувала дохід (прибуток).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (третій абзац частини восьмої статті 9 Закону за номером 2464).

Суми єдиного внеску, сплачені протягом звітного року, враховуються платниками при остаточному розрахунку єдиного внеску, який підлягає сплаті за звітний рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області