Не вірте шахраям!

Головне управління ДПС у Тернопільській області попереджає жителів Тернопільщини про активізацію спроб невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти грошовими коштами представників бізнесу області. Про це проінформували в головному управлінні в області.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання області з телефонних карток мережі стільникового зв’язку і, представляючись начальником Тернопільської державної податкової інспекції Володимиром Гузенковим чи його довіреними особами, вимагають гроші для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Невстановлені особи телефонують із номерів (050)051-43-48; (050)051-43-48; (050)175-52-29.

Зазвичай до «легких грошей» ласі так звані «телефонні аферисти» та особи, що відбувають терміни ув’язнення.

Тому вкотре податківці нагадують, що службові особи головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних та територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть. Тому наполегливо радять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям і ретельно перевіряти інформацію.

Також податківці звертаються до небайдужих громадян і суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини повідомляти будь-яку важливу інформацію за кожним виявленим фактом місцевим органам національної поліції для встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайських дій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області