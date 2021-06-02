Нова перемога Анастасії Бачинської

У болгарській Варні відбулися фінальні змагання Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. Під час престижних стартів, організованих міжнародною федерацією з цього виду спорту, визначилися лауреати в шістьох видах програми.

І серед тих, кому вдалося піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани, вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського, майстриня спорту міжнародного класу Анастасія Бачинська. У вправі на колоді підопічна Ганни Лев, Оксани Першиної і заслуженої тренерки України Тетяни Геращенко, набравши 13,250 бала, випередила француженку Марін Боє та Ондину Ачампон із Великобританії.

Для Анастасії це «золото» стало першим у кар’єрі в окремих вправах на етапах Кубка світу. Два роки тому в Парижі наша землячка завоювала срібну медаль так само у вправі на колоді. Нагадаю також і про те, що місяць тому в швейцарському Базелі Анастасія стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи в окремих вправах, а торік — чемпіонкою Європи в складі команди.

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