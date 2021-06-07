«Патріотичний» збір для війська

Упродовж п’яти місяців 2021 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 134 мільйони 860,4 тисячі гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з торішніми січнем-травнем надходження зросли на 24 мільйони 442,2 тисячі гривень або на 22,1 відсотка. Додатково ж від наших краян військо отримало 1,3 мільйона гривень, оскільки індикативні показники виконано на 101 відсоток», — розповів головний податківець краю.

У травні цього року жителі області сплатили 28 мільйонів 313,2 тисячі гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії від них зросли на 7,3 мільйона гривень порівняно з минулим роком та на 1,3 мільйона гривень більше, ніж очкувалося.

«Вважаю за доречне наголосити, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо. Відтак кожен, хто легалізує свої доходи, чесно декларує їх та офіційно працює, долучається до фінансового забезпечення нашого війська», — наголосив Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області