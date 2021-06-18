Повірили в себе і стали лауреатами

Наше видання вже повідомляло, що з початком літа юні вихованці тернопільських центру «Інваспорт» та однойменної ДЮСШ в одеській «Молодій гвардії» змагаються за нагороди фінальних змагань 28-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю. Крім юних майстрів малої ракетки із Заліщиків, яким утрьох виявилося до снаги завоювати повний комплект нагород, вагомими успіхами порадували й представники інших видів спорту.

Насамперед варто згадати пляжних волейболісток із порушеннями слуху Софію Прийдун і Марину Міщук. Ученицям Тернопільської спеціальної школи обласної ради, якими опікуються Петро Ніколюк, не було рівних у турнірі шести команд дівчат.

Не можна не зауважити, що під час фінальних стартів спартакіади діти не тільки змагалися і відпочивали, але і здавали нормативи із загальної фізичної підготовки. І під час цих нелегких випробувань Софія з Мариною зуміли відзначитися, виборовши друге місце.

Не менше порадували досвідченого наставника і юнаки з цього загальноосвітнього навчального закладу, які взяли участь у турнірі п’яти команд із класичного волейболу. Колектив у складі Дениса Лєснікова, Владислава та Артура Турчинів, Андрія Ясінського, Микити Якимчука, Давида Мішаченка і Богдана Курніцького і з нормативами на відмінно впорався, і неабияку, як на свій вік, ігрову майстерність продемонстрував. Отож у підсумку кожному в нагороду дісталися по дві срібні медалі.

Заслуговує на похвалу іще один учень Тернопільської спеціальної школи обласної ради Петро Гусак. Під час шахового турніру молодшої вікової групи підопічний майстра спорту Пантелеймона Яблонського розділив п’яте-сьоме місця.

Нарешті під час турнірів з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів із порушеннями слуху відзначився учень Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Денис Ралик. Під час здачі нормативів юнак виборов третє місце. А в обох видах боротьби фінішував п’ятим у молодшій віковій групі у ваговій категорії до 53-х кілограмів.

Юного атлета тренує Микола Шуптар.

На фото: юні тернопільські спортсмени під час фінальних стартів спартакіади.

Фото з архіву центру