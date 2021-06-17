Повний комплект нагород

Минулої неділі в одеському таборі «Молода гвардія» завершилися фінальні змагання 28-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю з настільного тенісу. Юнаки і дівчата двох вікових груп (2006—2007-й і 2008—2010 роки народження) визначили найсильніших серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху, порушеннями розумового і фізичного розвитку.

В останній із цих нозологій виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани і трьом юним майстрам малої ракетки із Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, які захищали честь тернопільських центру «Інваспорт» та однойменної ДЮСШ.

Під час азартних баталій із ровесниками з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської і Чернігівської областей, в яких узяли участь понад сорок спортсменів, у молодшій віковій групі так і не знайшлося рівних Олександрові Шевчуку. А двоє його старших товаришів подбали про те, аби скарбничка збірної краю поповнилася повним комплектом нагород. Друге місце завоював Степан Луб’янський, третє — Сергій Бариляк.

Переможці і призери нагороджені дипломами і медалями. Нашими земляками опікуються тренер Заліщицької ДЮСШ Ольга Мамалига і вчитель фізичної культури навчально-реабілітаційного центру Віктор Коритковський.

Фото з архіву центру