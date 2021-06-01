Престижний міжнародний турнір юніорів

Наприкінці минулого тижня в угорському місті Дорог відбувся міжнародний турнір із греко-римської боротьби серед юніорів. Як розповів директор Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту, заслужений тренер України Андрій Телебан, участь у цих змаганнях узяла і збірна України, до складу якої увійшли талановиті атлети з Тернополя, Рівного і Мукачева.

Престижні старти, до речі, зібрали понад сотню спортсменів 2001—2003 років народження із Данії, Нідерландів, Молдови, України, Швеції, Словаччини, Чехії та Угорщини.

Серед наших земляків найкраще виступив студент Західноукраїнського національного університету Володимир Войтович, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. Йому не було рівних у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 60-ти кілограмів. А відзнаки за третє місце дісталися ще одному студентові цього вишу Василеві Васильківському.

Не можна не відзначити й Олександра Шевчука, який теж навчається в Західноукраїнському національному університеті і разом із двома тернопільськими лауреатами тренується в обласній ШВСМ. У цій же ваговій категорії, що і Володимир Войтович, виборов п’яте місце.

А в складі збірної України честі піднятися на п’єдестал пошани удостоїлися ще Мар’ян Голубовський із Рівного та Іван Чмир із Закарпаття, які стали срібними призерами. Натомість земляк останнього Валерій Галамба, як і Олександр Шевчук, посів п’яте місце. Всім разом їм виявилося під силу завоювати друге місце в командному заліку. Краще виступила лише збірна Чехії.

Тернопільськими борцями, окрім Андрія Телебана, опікуються ще заслужений тренер України Віталій Ліщинський і майстер спорту Володимир Лучанко.

На фото: збірна України разом зі своїми наставниками після церемонії нагородження.

Фото з архіву Андрія ТЕЛЕБАНА