Програмні РРО найчастіше використовують бізнесмени Тернополя

Упродовж січня-квітня суб’єкти господарювання Тернопільщини використовували в своїй діяльності 4197 реєстраторів розрахункових операцій. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому 2276 приватних підприємців застосовували 2844 одиниці касової техніки, а 485 юридичних осіб — 1353. У квітні суб’єкти господарювання зареєстрували 75 РРО, а скасували лише один.

Поступово зростає кількість користувачів програмних рішень. На початок травня 2021 року представники бізнесу зареєстрували 489 програмних РРО і скасували 22.

Лідером, де суб’єкти підприємництва активно застосовують новітні рішення, є місто Тернопіль. В обласному центрі зареєстровано 233 ПРРО. Ще 51 такий прогресивний вид касового обліку зареєстрували в Тернопільському районі. Платники Заліщиччини, Кременеччини та Чортківщини використовують по 21 ПРРО.

Лише в квітні в податковій службі краю зареєстрували 45 програмних РРО, оскільки суб’єкти підприємництва надали їм перевагу над класичними.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області