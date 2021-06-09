Справжні любителі цікавих пригод

У гідропарку «Топільче» провели традиційні відкриті фізкультурно-оздоровчі змагання з туристсько-краєзнавчого пішохідного квесту «Спорт для всіх — твій орієнтир». Обласні комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді і центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» присвятили їх міжнародним дням пам’яток історії та культури і захисту дітей.

Завершення навчального року і початок літніх канікул, звісно ж, не могли не згуртувати юних любителів цікавих пригод, які зголосилися взяти участь у квестовій грі. Під час подолання маршруту командним дуетам довелося проявити спритність, кмітливість, образне мислення, вміння розгадувати анаграми, ребуси, знання інформації про наш край та його історію.

Найкраще з усіма випробуваннями у чотирьох вікових групах (від дев’яти до вісімнадцяти років) упоралися Вероніка Надбережна із Софією Батожинською, Софія Літинська з Олександрою Гусаковою, Ірина Легкун із Валентиною Крупою та Інна Матвіїв із Христиною Нечай.

Фото організаторів