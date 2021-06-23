Подкаст — справа для душі

Збірка серійних аудіофайлів в основному на одну тему або з однією метою в сучасному світі називається подкастом. Таким родом аудіпрограм зацікавилася свого часу тернополянка Марія Цяпута, засновниця проєкту «Де дощ?», який входив у четвірку найпопулярніших подкастів України в Apple Podcasts.

«Де дощ?» — подкаст, у якому співведучі говорять про те, про що не говорять зазвичай удома на кухні, лише про себе. У ньому порушують теми від стереотипів та очікувань — до фідбеку і захисних механізмів. У подкасті кожен знайде щось таке, що зможе його надихнути, схожу зі своєю історію, яка відгукнеться глибоко в душі.

Як розповідає Марія, ідея виникла раптово: «Я завжди любила подкасти і, прослухавши два україномовні, подумала, що рідною мовою більше їх не знайду. Зрозуміла: теж хочу про щось говорити і тільки українською. А вже після того, як почала працювати над проєктом, знайшла ще понад двісті україномовних подкастів. А чому назва така? Насправді це довга історія, про яку поки не можу говорити».

Робота над проєктом, за словами Марії, розпочинається з вибору співведучого, який буде з нею протягом сезону: «Його вибір залежить від багатьох факторів. Передусім важливо, аби людина, яку я запрошую, могла поділитися тим, про що вона зазвичай не говорить, але давно хоче, а цей подкаст дає їй таку можливість. Відтак ми обираємо тему, обговорюємо її подачу, очікування від себе і від потенційної авдиторії. Тому, звісно, відбувається безліч дзвінків перед записом, потім власне запис, після нього знову дзвінки, монтаж, прослуховування і в підсумку випуск з’являється на платформах. Тому мені здається, що підготовка до подкасту не закінчується».

Раніше над кожним випуском дівчина працювала зі співведучим та людиною, котра записувала їхню розмову. Тепер у Марії вже є команда, де кожен відповідає за певний процес не лише в розвитку проєкту «Де дощ?», а й у кожному випуску. Проте команда ще не до кінця сформована, тож дівчина шукає людей, яким було б цікаво розвиватись у сфері подкастингу.

«Де дощ?» почав своє існування на двох платформах: SoundCloud та ‎Apple Podcasts: Подкасти. Згодом авторка змогла завантажити і в Google подкасти, і на Megogo. Її друзі та знайомі ділилися інформацією про вихід подкасту на своїх сторінках у соцмережах, рекомендували його друзям. Також були мініреклами партнерства зі сторінками в Instagram. Після того як проєкт розповсюдили, люди заходили, наприклад, в Apple Podcasts, слухали — і подкаст піднімався в топи. «Одного разу ми потрапили в ТОП-4 в Україні, — каже Марія. — На сьогодні всі випуски подкасту на всіх платформах у середньому прослухали десять тисяч осіб».

Другий сезон подкасту вийде цього літа, обіцяють, що дуже скоро. Концепцію змінили: подкаст вийде у відеоформаті. Всі випуски, завантажені на YouTube, виходитимуть на подкаст- платформах на два-три дні раніше, ніж саме відео.

Можливо, зміняться подача, тип розмови. Наприклад, Марійка не лише говоритиме у мікрофон, а іноді звертатиметься до глядачів, котрі будуть на YouTube. Також команда планує експериментальні випуски, що не входитимуть у сезон подкасту.

Але поки що подкаст не виходить уже понад місяць. Триває формування команди. «Я вже майже два місяці не говорю: «Всім привіт! Мене звати Маша, і ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?» Я собі повторюю це в голові, іноді тренуюсь, коли іду вулицею, і усвідомлюю, що мені цього дуже не вистачає», — зізнається авторка. Ця пауза на неї дуже негативно впливає у творчому плані.

«Якщо говорити з боку творця, то подкаст особливий тим, що я стараюся вкласти в проєкт щиру себе і свої почуття», — пояснює Марія. Розповідаючи власні історії, спікери відкривають себе для інших людей. Марійчин проєкт на ринку подкастів унікальний тим, що ведучі не обговорюють теми, які люди з легкістю можуть знайти в інтернеті й прочитати за першим посиланням. Вони діляться своїм досвідом, розповідають, як пережили певну історію/факап і що з цього взяли: «Ми нікого не закликаємо щось робити, лише ділимося тими історіями, які з нами відбулися, порадами щодо того, як ми з них вийшли. Якщо одна людина для себе щось візьме і їй це допоможе, то місію подкасту виконано».

А якщо ж ви лише починаєте розвиватися у сфері подкастингу, то Марія радить завжди максимально вірити у себе: «Навіть якщо у вас будуть думки на кшталт «А може, ні, а може, це нікому не сподобається?», знайте: не може. Ви берете і робите, працюєте над цим, віддаєте себе цьому. Вірте у свою ідею, ціль, вкладайте душу в проєкт. Не робіть просто так». Для себе Марія давно визначила: подкаст — не вид заробітку, а справа для душі.

«У мене зазвичай буває таке, що вкладаю себе, а не отримую фідбеку, тобто ні негативного, ні позитивного, — зізнається дівчина. — Це гірше, ніж би я отримала здорову критику. Я — за коментування, за конструктивний фідбек. Гірше, коли цього немає».

Ольга КАСЬКО,

студентка другого курсу факультету філології і журналістики ТНПУ.