Транспортний податок на потреби громад

Одним із майнових податків, який у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів, є транспортний податок. Цього року упродовж січня-травня власники елітних авто Тернопільщини спрямували до скарбниць територіальних громад 886 тисяч гривень.

Як повідомили в головному управлінні ДПС в області, бюджети додатково отримали 179,4 тисячі гривень цього платежу. Адже сплата перевищила очікувані надходження на 25,4 відсотка.

При цьому 702,8 тисячі гривень надходжень сплатили юридичні особи. Плюс до очікуваних склав 35,3 відсотка. Фізичні особи упродовж п’яти місяців 2021 року сплатили 183,2 тисячі гривень.

Податківці також нагадали, що в січні-квітні цього року власники елітних автівок сплатили для територіальних громад краю 819,7 тисячі гривень транспортного податку. Додаткові надходження склали 113,1 тисячі, оскільки сплата перевищила очікування на 16 відсотків.

Варто мати на увазі, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з дати випуску яких минуло не більше п’яти років та їхня середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового року, тобто два мільйони 250 тисяч гривень — у 2021 році. Цього року до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Mclaren. Загалом кількість моделей автомобілів, що підлягають оподаткуванню у 2021 році, становить 246.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області