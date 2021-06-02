Тріумф школярів з Копичинців

Останнього весняного дня обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» підбив підсумки проведеного під час карантину обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся!» У творчих змаганнях узяли участь 49 відеороликів, до зйомок яких долучилися 310 учасників.

Об’єктивне журі визнало переможцями учнів Копичинецької ЗОШ №1-гімназії. Друге місце виборола Олена Цибульська з Кременця, третє — Ірина Гзуля з Васильківців однойменної ОТГ. На лауреатів очікують медалі, відзнаки та сувенірна атрибутика з логотипом «Спорту для всіх».

Також за результатами голосування на сторінці центру в соціальній мережі «Фейсбук» суддівська колегія визначила двадцятку найпопулярніших відеороликів. Їх авторів та учасників також нагородять відзнаками та сувенірною атрибутикою.

Фото з архіву організаторів