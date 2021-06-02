Цього разу без нагород

По чотирнадцять чоловічих і жіночих дуетів змагалися в Пущі-Водиці під Києвом за нагороди чемпіонату України з пляжного волейболу серед спортсменів із порушеннями слуху. Під час турнірів, які завершилися передостаннього весняного дня, вихованки тернопільського регіонального центру «Інваспорт» цього разу не змогли піднятися на п’єдестал пошани.

Уславлений свого часу волейболіст Петро Ніколюк, який опікується тернопільськими дівчатами, привіз на змагання дві команди. До першої увійшли кандидатки в майстрині спорту Софія Яцькова і Марія Михальчук, а до іншої — кандидатки в майстрині Галина Винниченко і Вікторія Антонюк. За складеним умовно тренерським рейтингом вони і фінішували в чемпіонаті. Перший дует посів п’яте місце, другий — шосте.

На фото з архіву центру — тернопільські красуні після завершення змагань