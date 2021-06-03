Уже став популярним видом єдиноборств

У Хмельницькому відбувся чемпіонат України з універсального бою пам’яті командувача Прикордонних військ України генерал-полковника Віктора Банних. На стадіоні спорткомплексу «Поділля» за нагороди змагань у розділах «лайт» і «класика» сперечалися дорослі та юніори.

Перш ніж детально розповісти про змагання, не можна не зауважити, що донедавна цей вид спорту вважався військово-прикладним. Однак сьогодні універсальний бій уже встиг стати одним з видів єдиноборств, що стрімко розвиваються і дуже популярні та актуальні. Для прикладу, до Хмельницького приїхали продемонструвати свою майстерність понад півтори сотні атлетів із дванадцяти областей нашої держави і столиці Києва.

У напружених поєдинках, що складалися з подолання спеціальної смуги перешкод, стрільби, метання ножів і рукопашного поєдинку на татамі, спортсмени змагалися не тільки за медалі з грамотами, а й за можливість представляти нашу країну на чемпіонатах Європи і світу.

Успішно виступила в Хмельницькому і збірна Тернопільщини, завоювавши понад два десятки медалей. У розділі «класика», скажімо, чемпіонами серед дорослих у своїх вагових категоріях стали Назарій Шмиголь і Любов Дереш. Срібні медалі завоювали Дмитро Пелих, Анатолій Костюк, Владислав Поливко і студентка ТНПУ імені В. Гнатюка Богдана Малищик. А «бронзи» удостоїлися Сергій Качура, Володимир Чайківський і Віталій Адамішин.

Юніорські ж класичні баталії принесли перемоги вже згаданим Владиславові Поливку і Богдані Малищик. Срібну медаль виборов ще один майбутній педагог Ігор Пшеничний. А «бронзи» удостоїлися Віталій Лебідь та Олег Щур, який також навчається в педагогічному.

Наші дорослі земляки не пасли задніх і в розділі «лайт». У видовищних поєдинках чемпіонство вибороли Богдана Малищик і Назарій Шмиголь. Друге місце посіли Сергій Качура, Анатолій Костюк, Владислав Поливко і Любов Дереш. На третю ж сходинку п’єдесталу пошани піднялися Дмитро Пелих, Максим Безпалько і Володимир Чайківський.

У суперечці юніорок вдало виступила і Богдана Малищик, завоювавши третю для себе і команди найвищу нагороду. «Золотом» також відзначився Владислав Поливко. Відзнак за друге місце удостоївся Ігор Пшеничний, а третю сходинку п’єдесталу посів його колега по навчанню Олег Щур.

За підсумками змагань Анатолій Костюк виконав норматив майстра спорту з універсального бою. В командному ж заліку збірна Тернопільщини посіла друге місце, потупившись господарям і на одне очко обійшовши сильну збірну Чернівецької області.

Ці змагання, як уже було сказано, були відбірковими для участі в міжнародних стартах. Найближчий з них — чемпіонат Європи з універсального бою серед дорослих, який відбудеться 19—26 червня. У жовтні за нагороди чемпіонату світу посперечаються юніори. А світова першість серед дорослих запланована на листопад.

Тернопільські атлети готувалися до змагань під керівництвом голови федерації універсального бою Тернопільської області Дмитра Патиковського та автора цих рядків. Успішним же виступом команда передусім завдячує управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації та компанії «Аерофармінг» в особі її керівника Ігоря Чайківського.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото з архіву автора — збірна Тернопільщини після церемонії нагородження