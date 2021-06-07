Як анулювати реєстрацію витратомірів-лічильників чи рівнемірів-лічильників

Підпунктом 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що платники податку — розпорядники акцизних складів зобов’язані, зокрема, зареєструвати всі розташовані на акцизних складах резервуари, введені в експлуатацію, витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники у розрізі акцизних складів — в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 15 Порядку ведення реєстру, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контрольних органів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 22 листопада 2017 року за номером 891, реєстрацією у реєстрі розпорядників акцизних складів, акцизних складів, резервуарів, прийнятих в експлуатацію, витратомірів та рівнемірів у розрізі акцизних складів є прийняття надісланих розпорядником акцизного складу електронних документів для наповнення реєстру, що містять інформацію, зазначену в пунктах 1—4, 6 пункту 5 згаданого порядку.

Форма довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (довідка 1) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року за номером 944.

Заповнення таблиць довідки 1 відбувається залежно від того, яка подія відбувається щодо рівнеміра або витратоміра.

Для здійснення анулювання реєстрації витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників у зв’язку з анулюванням реєстрації акцизного складу розпорядником акцизного складу подається коригуюча довідка 1, в якій обов’язково заповнюється таблиця 1 «Інформація щодо розташованих на акцизному складі пального стаціонарних резервуарів та установлених на них рівнемірів» та/або таблиця 2 «Інформація щодо витратомірів, установлених на акцизному складі пального на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу».

При цьому, зокрема, у колонці 08.11 «Тип події» таблиці 1 зазначається «вилучення з резервуара рівноміра», у колонці 09.6 «Тип події» таблиці 2 зазначається «виведення з експлуатації витратоміра».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області