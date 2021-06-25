Який порядок та термін реєстрації ПРРО?

Порядок застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) регулюється Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, розробленим відповідно до статті 7 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 розділу II згаданого порядку під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС автоматично формується та присвоюється фіскальний номер.

Фіскальний номер ПРРО становить унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій, відповідно до алгоритму його формування.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Пунктом 3 розділу II порядку встановлено, що для реєстрації ПРРО складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316602) — додаток 1 до порядку. Реєстраційна заява за формою №1-ПРРО в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за формою № 1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за формою №1-ПРРО суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

— у день отримання реєстраційної заяви за формою №1-ПРРО, якщо вона надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного) дня;

— не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява надійшла після 16.00 робочого (операційного) дня.

Така інформація направляється у вигляді першої квитанції або першої та другої квитанцій згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року за номером 261 (пункт 4 розділу II порядку).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру ПРРО.

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО (пункт 5 розділу II порядку).

За наявності підстав для відмови в реєстрації ПРРО фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації ПРРО із зазначенням підстав для такої відмови (пункт 6 розділу II порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області