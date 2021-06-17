У Тернополі відбувся концерт вихованців зразкового театру пісні «Мікст» ЦТДЮ (центр творчості дітей та юнацтва). У концертну програму «З піснею у серці» увійшли не тільки українські, а й пісні англійською та італійською мовах. Організували захід Леся та Борис Бурміцькі. Глядачі мали можливість побачити 30 номерів у виконанні дітей різного віку. Участь у концерті взяли також випускники зразкового театру.

«Усі ці пісні у виконанні наших дітей звучали вперше, — розповіла керівниця зразкового театру пісні «Мікст» Леся Бурміцька. — Глядачі мали можливість побачити наші творчі досягнення і, думаю, вони отримали задоволення від виступів. Були сольні і ансамблеві номери. Прагнемо, щоб наші діти були артистами, показували своє мистецтво та дарували людям радість».

Підтримати юних співаків прийшли їхні сім’ї та друзі. Захід пройшов у холі торгово-розважального центру у дружній атмосфері.

Валерія ЛАГОДОВИЧ, студентка ІІ курсу факультету філології і журналістики ТНПУ.

Фото авторки.