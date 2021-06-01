За земляків не соромно!

Протягом двох тижнів Коломия Івано-Франківської області була центром вітчизняного пауерліфтингу. Саме там відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп під егідою національної федерації з цього виду спорту (IPF).

Стільки часу знадобилося, щоб у спортклубі «Локомотив» більш ніж чотири сотні атлетів із двадцяти областей нашої держави та столиці Києва змогли продемонструвати свою майстерність на помості.

Торік, до речі, через пандемію не пощастило саме «класикам». За лічені дні до початку аналогічний вітчизняний турнір відмінили. Цього ж року чемпіонат України відзначився видовищними баталіями чоловіків і жінок між неодноразовими призерами світової та європейської першостей за право представляти нашу державу на міжнародних помостах.

Честь збірної нашого краю захищали дванадцять спортсменів, які представляли Тернопільську ОДЮСШ із літніх видів спорту, спортивні клуби «Олімп», «Текстильник», «Алігатор», «Get Fit» і, що приємно, вперше — Чортківську МКДЮСШ.

Наші землячки заявили про себе на повний голос уже в суперечці дівчат. У ваговій категорії до 43-х кілограмів підопічна Степана Онищука, учениця Тернопільського центру професійно-технічної освіти Каріна Тихоліз стала срібною призеркою з результатом у сумі 150 кілограмів, поступившись чемпіонці лише за рахунок власної ваги. Крім того, Каріна виборола малі золоті медалі в присіді (52,5 кілограма) і жимі лежачи (30 кг) і завоювала «срібло» у становій тязі (67,5 кг).

А ще одній учениці ЦПТО, майстрині спорту міжнародного класу Марії Полянській у ваговій категорії до 47-ми кілограмів серед дівчат велике «срібло» забезпечила сума 282,5 кілограма. Марічці не було рівних у присіданні зі штангою (100 кг), а треті місця виборола в жимі лежачи (55 кг) і становій тязі (127,5 кг). Також дівчина фінішувала третьою і в абсолютній першості серед дівчат.

Натомість першокурсниця факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Софія Бздир завоювала треті місця в окремих вправах вагової категорії до 57-ми кілограмів серед дівчат — присіді (87,5 кг) і становій тязі (107,5 кг).

Загалом же успіхи дівчат дозволили вибороти кубок за третє місце в командній першості збірних областей, а спортклубу «Олімп» та ОДЮСШ із літніх видів спорту — другі місця у всеукраїнських рейтингах серед ДЮСШ і спортивних клубів відповідно.

Під час юнацьких баталій серед претендентів на нагороди у ваговій категорії до 74-х кілограмів був вихованець Чортківської МКДЮСШ Руслан Новацький, яким опікується Ігор Тимофтей. Із сумою 450 кілограмів посів підсумкову п’яту позицію. У цій же ваговій категорії Тарас Питльований, який тренується під керівництвом Степана Онищука, фінішував десятим (380 кг). Теж, без сумніву, отримав безцінний досвід участі в таких представницьких змаганнях.

А змагання юніорок вагової категорії до 52-х кілограмів, звісно ж, запам’ятаються для студентки факультету мистецтв педагогічного Емілії Татарин. Продемонструвавши четверті результати як в окремих вправах, так і в сумі (222,5 кг), зупинилася за крок від п’єдесталу.

Яскраві і захоплюючі. Саме так можна охарактеризувати змагання з класичного пауерліфтингу серед чоловіків. У ваговій категорії до 59-ти кілограмів переміг пожежний-рятувальник головного управління ДСНС України в Тернопільській області Михайло Шаблій. Наш земляк став чемпіоном як в окремих вправах (присіданнях зі штангою — 175 кг, жим лежачи — 125 кг, станова тяга — 207,5 кг), так і за сумою триборства — 507,5 кг. Причому вперше виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

А після виступу у ваговій категорії до 74-х кілограмів друзі і побратими не менш щиро вітали випускника ТНПУ імені В. Гнатюка Тараса Юрківа. Із сумою 570 кг у триборстві із шостим результатом уперше виконав норматив майстра спорту.

Іще ж одним майстром спорту збірна Тернопільщини збагатилася завдяки Володимирові Машуті зі спортклубу «Get Fit». У ваговій категорії до 105-ти кілограмів у сумі підняв 707,5 кг.

І, на завершення, звісно, було би несправедливо не згадати ще одного студента ТНПУ імені В. Гнатюка Максима Щура. Дебютувавши в класичному пауерліфтингу у ваговій категорії до 93-х кілограмів, став кандидатом у майстри спорту. Непогані результати чоловіків дозволили спортклубу «Олімп» вибороти третє командне місце. А серед двадцяти збірних областей Тернопільщина сьома.

Чемпіонат України став відбірковим перед першістю Старого континенту, який на початку грудня відбудеться в шведському Вестеросі, і чемпіонату світу, призначеного на вересень-початок жовтня Мінську. Втім, ви без сумніву, поінформовані, яка нині політична ситуація в сусідній державі. Тож цілком можливо, що світова першість відбудеться в іншій країні.

Тернопільських атлетів готували до чемпіонату тренери ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор та Анастасія Лисі, Андрій Злочовський, Степан Онищук і тренер Чортківської МКДЮСШ Ігор Тимофтей.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Михайло ШАБЛІЙ разом зі своїм наставником Ігорем ЛИСИМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора