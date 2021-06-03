Загальна система оподаткування та застосування РРО

Відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненням суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контрольного органу програмні РРО (ПРРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом за номером 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні розрахункових операцій в готівковій, безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) повинні застосовувати РРО та або ПРРО з дотриманням норм згаданого Закону.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями затверджено перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Пунктом 2 постанови за номером 1336 встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, для форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах 2,3,5,6,13,14,17,22,23,27 згаданого переліку, 500 тисяч гривень на один суб’єкт господарювання, а визначених у пунктах 4 і 7 переліку, — 250 тисяч гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг)).

Для форм і умов проведення діяльності, визначених у пунктах. 1, 8—11, 15, 19—21, 24—26 переліку, граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій не встановлюється.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області